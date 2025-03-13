Şırnak’ta dağ keçileri dronla görüntülendi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde dağ keçisi sürüsü dronla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yaşat köyünde dağ keçisi sürüsü görüldü. Koruma altına alınan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan dağ keçileri, havaların ısınmasıyla beraber sürüler halinde sıcak bölgelere gelmeye başladı. Keçileri dronla çeken Faruk Temel, "İlçemizden yaylaya gittiğimizde dağlık bölgede keçi sürüsü gördük, kayda aldık. Lütfen kimse bu hayvanlara zarar vermesin. Biz koruyoruz, herkes korusun. Bu dağlarımız yaban hayvanlarıyla güzel" dedi.