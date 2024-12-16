Şırnak’ta doktora ulaşmak imkânsız

Haber Merkezi

Şırnak’ta sağlık hizmetinde yaşanan sorunlar gün geçtikçe derinleşiyor. 570 bin 745 kişinin yaşadığı Şırnak ve ilçelerindeki hastanelerde, yeterli teknik ekipman bulunmadığı gibi var olan doktor sayısı da sağlık hizmetlerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Kent genelinde sağlığa erişemeyen yurttaşlar çözümü çevre kentler olan Batman, Mardin ve Diyarbakır’daki hastanelerde buluyor.

Haftanın 5 günü Şırnak ve ilçelerinden gece saat 03.00 ila 04.00 arasında VİP olarak adlandırılan dolmuşlarla bu kentlere gidiliyor. Bu da hem ekonomik bakımdan hem de ulaşım açısından hastaları ve yakınlarını ayrıca zorluyor.

Konuya dair MA’ya konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Şırnak Şubesi Eş Başkanı Mihriban Şenbayram, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkat çekti. Şenbayram, “Şırnak doğum oranının en yüksek olduğu 2’inci ildir. Bu istatistiklere rağmen kadın hastalıkları ve kadın doğum alanında yeterince bir iyileştirme yapılmamıştır. Bunun sıkıntılarını her gün halktan duyuyor ve görüyoruz” diye konuştu.