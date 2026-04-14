Şırnak’ta ekolojik mücadele çağrısı: Botan'da doğal miras sular altında kalacak

Devlet Su İşleri tarafından Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki Heftbori (Yediboru) bölgesinde yapılması planlanan Şenoba Barajı, ekoloji örgütlerinin tepkisini çekti.

Bölgenin doğal yapısının barajla birlikte sular altında kalacağı belirtildi.

MA'da yer alan habere göre, Şırnak’ta 2026’nın ilk üç ayında toplam 21 ÇED başvurusu yapıldı.

Bunların 17’si için “ÇED gerekli değil” kararı verilirken, 3 proje için süreç başlatıldı.

Uludere’de Kaizen Enerji A.Ş. tarafından planlanan HES projesi için de inceleme süreci devam ediyor.

''TALAN SÜRÜYOR''

Şırnak Ekoloji Platformu Üyesi Tahir Cin, "1990’lı yıllarda köylerin yakılması ile başlatılan süreç, rant ve sermayedarlara bölgenin peşkeş çekilmesi ile sürdürülüyor. Eko kırım şuan geçmiş dönemleri geride bırakan bir seviyeye yükselmiştir” diye konuştu.

Baraj projelerinin yalnızca doğayı değil, bölgenin yaşam koşullarını da etkilediğini belirten Cin, mücadeleyi büyütme çağrısı yaptı.

Cin, “Bu politikalara karşı herkesin sesini yükseltmesi gerek. Bunun için örgütlenme şart. Demokratik kitle örgütleri mücadeleyi büyütmeli” diye konuştu.