Şırnak’ta fırtına etkili oldu

  • 19.09.2025 14:59
Kaynak: DHA
Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ, (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Silopi ilçesinde fırtına ve toz taşınımı etkili oldu.

Silopi ilçesinde öğle saatlerinde başlayan fırtına ve toz taşınımı, görüş mesafesinin azalmasına ve hava kalitesinin düşmesine yol açtı. Kentin cadde ve sokaklarında yürümekte güçlük çekenlerin olduğu görüldü. Okullarına giden bazı öğrenciler de elleriyle yüzlerini korumaya çalıştı. İlçe genelinde etkili olan toz bulutu gökyüzünü kapladı. (DHA)

