Şırnak’ta freni boşalan pikap kaza yaptı: 7 yaralı

Şırnak-Cizre Karayolu üzerinde bulunan üniversite kavşağında iki aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.10 sıralarında Şırnak-Cizre Karayolu’nda meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen bir otomobil, freni tutmayan pikabın arkadan çarpmasıyla kenara savruldu.

Pikap içerisinde bulunan 6 kişi ve diğer araç şoförü yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.