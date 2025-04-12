Şırnak’ta hafif ticari araç alev alev yandı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde hafif ticari araç, seyir halindeyken alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Cizre ilçesine bağlı Havuzlu köyü yolunda meydana geldi.

Cizre’den Havuzlu Köyü istikametinde seyir halinde olan Ferhat Ö. idaresindeki hafif ticari plakalı aracın ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Alevler büyüyerek aracı kaplarken, sürücü yangına yangın tüpü ile müdahale ederek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.