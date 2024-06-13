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Şırnak’ta hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Güncel
  • 13.06.2024 17:42
  • Giriş: 13.06.2024 17:42
  • Güncelleme: 13.06.2024 17:46
Kaynak: DHA
Şırnak’ta hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Fotoğraf: DHA

Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi, yaralandı.

Kaza, 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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