Şırnak’ta hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı: 1'i ağır 5 yaralı
Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 5 kişi, yaralandı.
Kaza, 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.