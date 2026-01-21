Şırnak’ta heyelan: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen heyelanda 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1394’üncü Sokak’ta meydana geldi.

Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları, 3 evde hasara neden oldu.

İhbarla bölgeye Cizre Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, AFAD ve zabıta sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı, evlerde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

AFAD ekipleri bölgede inceleme yaparken, heyelanın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Yetkililer, vatandaşları riskli alana yaklaşmamaları konusunda uyardı.