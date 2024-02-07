Şırnak’ta iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi D-400 kara yolunda minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Şırnak’ın Dağdibi köyü mevkilinde D-400 kara yolunda seyir halinde olan plakaları öğrenilemeyen Mevlüt Berk yönetimindeki Ford marka minibüs ile Abdi Ceviz yönetimindeki Dacia marka hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 aracın çarpması sonucu yaralanan 8 kişi Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.