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Şırnak’ta iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Şırnak’ın Uludere ilçesi D-400 kara yolunda minibüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 07.02.2024 13:00
  • Giriş: 07.02.2024 13:00
  • Güncelleme: 07.02.2024 13:00
Kaynak: İHA
Şırnak’ta iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre, Şırnak’ın Dağdibi köyü mevkilinde D-400 kara yolunda seyir halinde olan plakaları öğrenilemeyen Mevlüt Berk yönetimindeki Ford marka minibüs ile Abdi Ceviz yönetimindeki Dacia marka hafif ticari aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Uludere Devlet Hastanesine sevk edildi. 
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2 aracın çarpması sonucu yaralanan 8 kişi Uludere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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