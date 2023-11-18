Şırnak’ta iki gün önce kaybolan genç Dicle Nehri'nde aranıyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki gün önce kaybolduğu bildirilen Mehmet Mehdi Demiralp (16), boğulma şüphesi ile Dicle Nehri'nde aranıyor.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cizre ilçesinde yaşayan Demiralp'in iki gün önce kaybolması ve cep telefonunun Dicle Nehri kenarında bulunması üzerine AFAD, Belediye dalgıç ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Gün boyu yapılan aramalarda kayıp Demiralp’e ulaşılamazken, havanın kararması nedeniyle aramalara ara verildi.

Açıklamada, yarın sabah aramalara destek olması amacıyla Tatvan sualtı grup amirliğine bağlı su altı arama kurtarma ekibinin çağrıldığı bildirildi.