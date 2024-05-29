Şırnak’ta istismar faili hakkında beraat kararı

Haber Merkezi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde üç çocuğu istismara maruz bırakan 52 yaşındaki Kadir M. hakkında beraat kararı verildi. MA’nın haberine göre, Silopi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcı, Kadir M.’nin üzerine atılı suçu işlediğine ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı iddiasıyla beraatına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı söz alan İHD Şırnak Şube Başkanı ve mağdur avukatı Haşim Toğurlu, olayın husumet olarak yansıtılarak üstünün kapatılmaya çalışıldığını ifade etti. Haşim şunları aktardı: “Ailelerin arasında husumet olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Söylendiği gibi bir husumet olsaydı müvekkilin kapı komşusu olan sanığın evine gitmemesi gerekirdi aynı şekilde sanığın kızının da müvekkilin evine gelmemesi gerekirdi. İddia edilen tartışmanın ne zaman olduğu konusu da açıklığa kavuşmuş değildir. Sanık tarafı husumet iddialarını delillendirememiştir. Aksine sanığın fiili işlediği konusunda sanığın aynı şekilde başka çocukları da istismar ettiği ve davaların ayrı ayrı yürütüldüğü bu durumunda usule aykırı olduğunu ifade etmek isteriz.”