Şırnak’ta kadın cinayeti: Bir kadın çalıştığı lokantada bıçaklanarak öldürüldü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan Gülizar Yıldız, aynı yerde çalışan bir erkek tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Silopi ilçesinde bir lokantada çalışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız ile aynı yerde çalışan R.K, arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma yaşandı. R.K, Gülizar Yıldız’ı bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi.

Gülizar Yıldız, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Silopi Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Gülizar Yıldız, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli R.K. polis tarafından gözaltına alındı.