Şırnak’ta kamyonet şarampole devrildi: Aynı aileden 3 kişi öldü, 3 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İlçenin İkizce köyü mevkisinde Mehmet Aytaş idaresindeki 06 EB 4237 plakalı Volkswagen Caddy marka kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, Mehmet Aytaş (61), Leyla Aytaş (29) ve Ceylan A. (27) yaralanırken, Nesrin Aytaş (26), Azime Aytaş (64) ve Sibel Aytaş olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine sevk edildi. Cenazeler ise otopsi işlemleri için hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.