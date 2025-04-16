Şırnak’ta kar 25 santimi geçti

Şırnak’ta iki gündür devam eden kar yağışı, gece boyunca sürdü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Şırnak’ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü ve Kerkür yolları ulaşıma kapandı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek bölgelerde ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığı 25 santim metreye ulaştı. Bir yanda ilkbahar bir yanda kar yağışı etkisini gösterdiği bölgelerde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma çalışmaları sürüyor.