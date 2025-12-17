Şırnak’ta kar kalınlığı 1 metreyi aştı

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi aşarken, 3 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Tuzluca ve Kerkül köyleri ile Kureyş bölgesi ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, iş makineleriyle kar kütlelerini temizleyerek yolları yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber- Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)