Şırnak’ta kar nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları başladı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başlandı.

İlçede 5 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. Kaymakamlık koordinesinde, kapanan köy yollarının açılması için çalışmalara başlandı.

Öte yandan, Boğazören köyünde çığ düştü. Çığ sonrası köye gitmek isteyen vatandaşlar yolda mahsur kaldı.

Yolda kalan vatandaşların haber vermesi üzerine AFAD ekipleri ve Şırnak İl Özel İdare ekipleri yönlendirildi. Yol açma çalışmalarına başlanıldığı ve herhangi can veya mal kaybının olmadığı öğrenildi.