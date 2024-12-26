Şırnak’ta kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından Şırnak için kar yağışı uyarısı yapıldı.

Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan uyarıda bölgede beklenen yağışların Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Şırnak’ın doğusu Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde gerçekleşmesi beklendiği belirtildi.

Yoğun kar yağışlarının Cumartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği bildirilen açıklamada, yurttaşların buzlanma, don olayı, çığ tehlikesi ve ulaşımdaki aksamalara karşı duyarlı olması istendi.