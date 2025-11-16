Giriş / Abone Ol
Şırnak’ta kardan kapanan 6 köy yolu ulaşıma açıldı

Ajans Haberleri
  • 16.11.2025 13:25
Kaynak: DHA
Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 6 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Beytüşşebap ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşamdan beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlatarak kapanan yolları yeniden ulaşıma açtı. Ekiplerin, yolların tekrar kapanmaması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. (DHA)

