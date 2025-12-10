Giriş / Abone Ol
Şırnak’ta karla mücadele çalışması

Ajans Haberleri
  • 10.12.2025 16:51
  • Giriş: 10.12.2025 16:51
  • Güncelleme: 10.12.2025 16:51
Kaynak: DHA
Sekvan KÜDEN/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kato, Tuzluca, Lisse Teyra, Kerkül ve Taştepe bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından görev yapan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarıyla kapanan güzergahların ulaşıma açık tutulması için çalışma yürütüyor. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı ekiplerin sahada hazır beklediğini ve çalışmaların aralıksız devam ettiğini bildirdi. (DHA)

