Şırnak’ta ne kardiyolog ne ekipman var

Haber Merkezi

Şırnak’ta son dört ayda kalp krizi geçiren 12 kişi, müdahale sırasında sağlık hizmetlerindeki yetersizlikler nedeniyle hayatını kaybetti.

MA’ya konuşan Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni, kentte hekim ve sağlık ekipmanı eksikliğine dikkat çekerek, kalp krizlerine bağlı ölümlerin önlenebilmesi için sağlık sisteminde iyileştirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Kentte yalnızca 8 kardiyolog bulunduğu, bazı ilçelerde kardiyoloji servisinin ve acil müdahaleye uygun ekipmanların bulunmadığı belirten Küni, kent merkezinde ise sadece bir anjiyo cihazı ile hizmet verildiğini aktardı. Kalp krizi geçiren vakaların, bu nedenlerle başka illere sevk edildiğini ve bu süreçte öldüğünü aktardı.