Şırnak’ta örtü yangını

Şırnak’ın merkez Balveren beldesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı’ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.

Yangına müdahale için Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 1 helikopter, 2 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 2 pikap, 20 yangın işçisi, 6 muhafaza memuru ve 6 orman mühendisi görevlendirildi.

Fotoğraf: DHA

Şırnak AFAD, 2 araç ve 3 personelle destek verirken; Balveren Belediyesi 1 itfaiye aracı ve 2 personel, Şırnak Belediyesi ise 3 itfaiye aracı ve 6 personelle müdahale etti. İl Jandarma Komutanlığı, 2 itfaiye aracı, 3 su tankeri ve 150 askerle çalışmalara katıldı. Şırnak İl Özel İdaresi de 2 lastikli kepçe, 1 su tankeri, 1 pikap ve 6 personel gönderdi. Yangına toplamda 10’dan fazla araç ve 200’ü aşkın personel ile müdahale sürüyor.