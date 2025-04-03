Şırnak’ta otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, H.U. idaresindeki FORD marka 73 ABE 948 plakalı kamyonet ile F.U. idaresindeki 73 ABD 954 Fiat Egea marka otomobil kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar F.U., S.U. ve Y.G.U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.