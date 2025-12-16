Şırnak’ta seyir halindeki tanker yandı

ŞIRNAK’ta, Cizre-Nusaybin kara yolunda seyir halindeyken alev alan tanker, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cizre-Nusaybin kara yolunda seyir halindeki tanker, henüz belirlenemeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, araçtan duman yükseldiğini fark edince tankeri yolun güvenli bölümüne çekerek indi. Kısa sürede büyüyen yangın, tankerin tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye Cizre ve İdil belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Tankerin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

HABER:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)-