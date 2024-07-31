Şırnak’ta seyir halindeki TIR yandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde seyir halindeki TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Silopi çevre yolu Karatay mevkiinde meydana geldi. Cizre ilçesine seyir halinde olan plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR, iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcımlarla alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, TIR'ı yol kenarında durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.