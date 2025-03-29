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Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan TIR yandı

Ajans Haberleri
  • 29.03.2025 19:17
  • Giriş: 29.03.2025 19:17
  • Güncelleme: 29.03.2025 19:17
Kaynak: DHA
Şırnak’ta seyir halindeyken alev alan TIR yandı

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Cizre-Nusaybin karayolu Tepe Tesisleri yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR’ın, sağ tekerinden duman yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ederek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi.(DHA)

Haber - Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK(DHA)

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