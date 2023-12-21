Şırnak’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniaslanbaşar köyünde odun toplamaya giden S.F. (49), arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında daha önce husumet olduğu iddia edilen A.T. ile tartıştı. Tartışmanın ardından çıkan kavgada, A.T.’nin tabanca ile ateş ettiği S.F. yaralandı.

Arazideki kavga köyde devam etti. Yeniaslanbaşar köyünde devam eden kavgada E.F.’ de (23) yaralandı.

Olayın ihbar edilmesi üzerine Yeniaslanbaşar köyüne 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine giden ambulanslar ile Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli A.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.