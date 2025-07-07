Şırnak’ta tanker ile hafif ticari araç çarpıştı: 1’i ağır 2 kişi yaralandı

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde tanker ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cizre ilçesi Güzeller rampası mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 27 ANH 236 plakalı tanker ile 56 AAL 599 hafif ticari araç, çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yol kenarına savrulurken, tanker ise yolun alt kısmındaki araziye devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Haber ve Kamera:Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK(DHA)