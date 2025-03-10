Şırnak’ta tarihi köyler su altında kalacak

Haber Merkezi

Şırnak’ta Cudi Dağı’nın önemli su kaynaklarından biri olan ve halkın su ihtiyacını karşılayan Nerdüş Deresi, bölgedeki kömür ocaklarından dolayı yıllardır zehirli akıyor. Tüm tepkilere rağmen herhangi bir önlem alınmayan dere yatağına Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü tarafından bir de baraj yapılmak isteniyor.

MA’nın haberine göre, sadece baraj yapımı ile sınırlı kalmayacak olan projede; Hidroelektrik Santrali (HES), sulama, malzeme ocakları, kırma-yıkama-eleme tesisi ve beton santralleri de bulunuyor. Yapılacak olan baraj ile Turizm Bakanlığı tarafından birinci derece sit alanı ilan edilen Çağlayan köyü de sular altında bırakılacak.

Avukat Dilan Elçi, baraj projesine karşı hukuki süreç başlatacaklarını belirterek ‘‘Baraj altında bırakılmak istenen bu köyler, Asur İmparatorluğu’na kadar uzanan köklü tarihe sahipler. Turizm Bakanlığı tarafından da Çağlayan Kalesi ve yerleşim alanı birinci derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Sit alanı olan bir yer sular altında bırakılamaz. Elimizden geldiğince hukuki mücadeleyi sürdüreceğiz" diye konuştu.