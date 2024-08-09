Şırnak’ta tefecilik operasyonu: 3 tutuklama

Şırnak’ın Cizre ilçesinde kurdukları galeri paravan şirketleri üzerinden tefecilik yaptıkları tespit edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ilçesinde paravan olarak kullandıkları galericilik faaliyeti üzerinden zorla senet imzalattıkları, haksız kazanç elde etmek amacı ile yıl içinde birden fazla kişiye borç para verdikleri, kendi kazançları doğrultusunda komisyon, faiz ve masraf gibi gerekçeler ile haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.