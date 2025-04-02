Şırnak’ta TIR şarampole devrildi: 3 yaralı

ŞIRNAK’ın Cizre ilçesinde, TIR’ın kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 08.00 sıralarında Şırnak-Cizre eski kara yolu, Koçbey köyü mevkiinde meydana geldi. Abdullah İ. yönetimindeki 06 CJJ 438 plakalı TIR, iddiaya göre yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile TIR’daki Burhan K. ve Abdulhafi Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. TIR’da sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(DHA)

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)