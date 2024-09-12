Şırnak’ta trafik kazası : 2 ağır yaralı

Şırnak-Cizre karayolunun ‘uncu kilometresinde trafik kazası meydana geldi.

Olayda 2 kişi ağır yaralandı.

Şırnak-Cizre karayolu 10’uncu kilometresinde Toptepe Köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Plakası öğrenilemeyen ve içerisinde askeri personel olan pikap ile 73 T 0012 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile araç şoförleri Mert Demirtaş ve Hayrettin Yakupoğlu ağır yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik personeli ile sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan yurttaşlara sağlık ekipleri tarafında olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan yurttaşların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.