Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı
Kaynak: İHA
Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Uludere çevre yolunda Abdülkerim Yardımcı yönetimindeki araç ile Reşit Zeyrek yönetimindeki AFAD’a ait pikap kavşakta kafa kafaya çarpıştı.
Kazada, sivil araç sürücüsü ve yanında bulunan Süleyman Kiraç, Sunay Kaymaz ve AFAD görevlisi Reşit Zeyrek yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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