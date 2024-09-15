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Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Ajans Haberleri
  • 15.09.2024 15:59
  • Giriş: 15.09.2024 15:59
  • Güncelleme: 15.09.2024 16:00
Kaynak: İHA
Şırnak’ta trafik kazası: 4 yaralı

Şırnak’ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şırnak merkez Cumhuriyet Mahallesi kent meydanında saat 14.08’de meydana geldi.

Meydanda bulunan kavşaktan dönmeye çalışan 13 AAB 770 plakalı hafit ticari araç ile 73 T 0129 plakalı ticari taksi çarpıştı. 13 AAB 770 plakalı hafif ticari araçta bulunan Nurullah Gülenç, Özgür Tetik, Emir Deniz ve Mehmet Sakın çarpışmanın etkisiyle hafif yaralandı.

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralanan yurttaşlar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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