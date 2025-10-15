Şırnak’ta uyuşturucu bağımlılığı derinleşiyor

Şırnak ve ilçelerinde son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılığının sistematik biçimde artış gösterdiği belirtildi. Kentte bağımlılıkla mücadeledeki en büyük yapısal sorunun tedavi altyapısının yokluğu olduğu vurgulandı.

DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, özellikle genç nüfus arasında yaygınlaşan madde kullanımının yalnızca bir sağlık sorunu değil; toplumsal çürüme, kültürel çözülme ve siyasal kontrol mekanizmasının bir uzantısı haline geldiğini söyledi. Uysal, "Uyuşturucu ile mücadele yalnızca güvenlik meselesi değildir. Bu mücadele aynı zamanda sosyal adalet, toplumsal onarım ve kamu sağlığı meselesidir. Ne var ki mevcut iktidarın politikaları bu yaklaşımın tam tersini yansıtmaktadır. Devletin varlığı, bağımlılıkla mücadelede önleyici değil; sessizliği, ihmali ve ilgisizliğiyle adeta teşvik edici bir rol üstlenmektedir" dedi.

Uysal, 2019 yılında faaliyete geçirilmesi planlanan ve Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu’nun resmi internet sitesinde “yataklı tedavi merkezleri” arasında listelenen Cizre Devlet Hastanesi’ne bağlı AMATEM biriminin altı yıldır sistem üzerinde “açık” görünmesine rağmen fiilen kapalı durumda olduğuna dikkat çeken Uysal, "Bakanlığa soruyoruz: Bu sessizlik neyi gizliyor?" diye sordu.