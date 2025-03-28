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Şırnak’ta virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 28.03.2025 15:56
  • Giriş: 28.03.2025 15:56
  • Güncelleme: 28.03.2025 15:56
Kaynak: İHA
Şırnak’ta virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Şırnak’ın Cizre ilçesinde virajı alamayan ahşap yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.R.Ö. idaresindeki 63 AIM 082 plakalı ahşap yüklü tır, Cizre girişi Devlet Hastanesi Kavşağı’nda virajı alamayarak devrildi. Devrilen tırdaki ahşap malzemeler çevreye saçılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

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