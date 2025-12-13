Şırnak’ta yaban hayatı katliamı iddiası: 36 dağ keçisi öldürüldü

Şırnak’ta nesli tehlike altında bulunan dağ keçilerinin öldürüldüğüne ilişkin iddialar tepki topladı. Şırnak Ekoloji Derneği, Silopi ile Uludere ilçeleri arasındaki bölgede 36 dağ keçisinin korucular tarafından uzun namlulu silahlarla vurulduğunu ileri sürdü.

Dernek, hayvanların çiftleşme ve üreme döneminde hedef alındığını ve olayın yaban hayatı açısından ciddi tahribat yaratacağını belirtti.

Konu TBMM gündemine taşındı. DEM Parti Şırnak Milletvekili Newroz Uysal Aslan, olayın Cudi Dağı eteklerinde, Balıkkaya (Biliga) ile Cevizli mevkiinde yaşandığını söyledi. Dağ keçilerinin koruma altında bir tür olduğunu vurgulayan Aslan, yaşananların avlanma faaliyeti olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Aslan, ilgili kurumlara şeffaf ve bağımsız bir soruşturma çağrısı yaparak, Cudi Dağı’nda süregelen doğa tahribatına dikkat çekti.