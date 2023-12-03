Şırnak’ta yangın sonucu ölen çocuk sayısı 3’e yükseldi

Şırnak’ta 12 Kasım’da bir binada çıkan yangın sonucu ağır yaralanan çocuk, 22 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

12 Kasım’da merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde bir binada çıkan yangın sonucu Huzan Talay ve Umutcan Muhammed Küden, ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetmişti.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi devam eden Kenan Yorga (12) ise 22 günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.