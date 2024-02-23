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Şırnak’ta yangında ağır yaralanan çocuk taburcu oldu

Ajans Haberleri
  • 23.02.2024 16:29
  • Giriş: 23.02.2024 16:29
  • Güncelleme: 23.02.2024 16:30
Kaynak: İHA
Şırnak’ta yangında ağır yaralanan çocuk taburcu oldu

Şırnak’ta 12 Kasımda 3 kişinin hayatını kaybettiği yanında ağır yaralanan Enes Usal, tedavisinin ardından tabur oldu.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde 12 Kasım’da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında ağır yaralanan E.U., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde geçirdiği 9 ameliyattan sonra taburcu edildi.

Bir binanın bodrum katında yangın sonucu Huzan Talay, Kenan Yorga ve Umutcan Muhammed Küden hayatını kaybetmişti. 

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