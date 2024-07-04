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Şırnak’ta yapımı süren hastane inşaatında yangın

Şırnak’ta yapımı süren 500 Yataklı Bölge Devlet Hastanesinin inşaat alanındaki depo kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Güncel
  • 04.07.2024 00:32
  • Giriş: 04.07.2024 00:32
  • Güncelleme: 04.07.2024 00:44
Kaynak: DHA
Şırnak’ta yapımı süren hastane inşaatında yangın
AA

Şırnak’ta İkizce Köyü yakınlarında yapımı süren 500 Yataklı Bölge Hastanesi’nin inşaat alanındaki malzemelerin bulunduğu depo kısmında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

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