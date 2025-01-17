Şırnak’ta yarıyıl tatili başladı

9 Eylül 2024’te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi bugün sona erdi. Şırnak’ta 174 bin 813 öğrenci, yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini alarak tatile girdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu yıl ilk kez Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ilkokul 1. sınıf öğrencilerine karne yerine öğrencilerin sosyal-duygusal öğrenme becerilerini içeren "gelişim raporu" verildi. Sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan raporda, öğrencilerin öğrenme çıktıları ve süreç bileşenleri dikkate alınarak, sosyal-duygusal becerileri gelişim raporuna yansıtıldı.

12 bin öğretmen, 174 bin 813 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin etkin olduğu Şırnak’ta 685 okulda 12 bin öğretmen ve 174 bin 813 öğrenci için yarıyıl tatili başladı.

Yarıyıl tatili 20 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 31 Ocak Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında ikinci ara tatil yapacak. Eğitim öğretim yılı ise 20 Haziran’da tamamlanacak.