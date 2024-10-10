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Şırnak’ta yatılı Kuran kursunda kalan 2 çocuktan haber alınamıyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde önceki gün, kaldıkları yatılı Kuran kursundan çıkan Enes Düzgün ve Enes Arız'dan 3 gündür haber alınamıyor. 2 çocuğun bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Güncel
  • 10.10.2024 12:35
  • Giriş: 10.10.2024 12:35
  • Güncelleme: 10.10.2024 12:38
Kaynak: DHA
Şırnak’ta yatılı Kuran kursunda kalan 2 çocuktan haber alınamıyor

Şırnak'ta, önceki gün kaldıkları yatılı Kuran kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 2 çocuk için arama çalışması başlatıldı.

İdil’e bağlı Oyalı köyünde yaşayan Enes Düzgün ile Enes Arız, 7 Ekim’de ilçe merkezinde yatılı kaldıkları Kuran kursundan çantalarını alarak ayrıldı.

Çocuklar geri dönmeyince, kurs yönetimi ailelere haber verdi. Ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, çocukların bulunması için çalışma başlattı.

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