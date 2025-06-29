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Şırnak’ta yaylada kalanların çadırlarını fırtına vurdu: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 29.06.2025 17:11
  • Giriş: 29.06.2025 17:11
  • Güncelleme: 29.06.2025 17:11
Kaynak: İHA
Şırnak’ta yaylada kalanların çadırlarını fırtına vurdu: 3 yaralı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yaylada kalan göçerlerin çadırlarını fırtına vurması sonucu 3 kişi yaralandı.
İlçenin yüksek rakımlı yaylalarında kalan besicilerin çadırları aniden bastıran fırtına nedeniyle zarar gördü. Onlarca çadır içindeki eşyalarla beraber havaya uçarken 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.

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