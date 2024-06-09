Şırnak’ta yıldırım düştü: 140 küçükbaş öldü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Yemişli köyü kırsalında yıldırım düşmesi sonucu 140 küçükbaş öldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şırnak’ta kırsal alanda yıldırımın isabet ettiği bölgede 140 küçükbaş öldü.

Olay, gece saatlerinde Uludere ilçesine bağlı Yemişli köyü kırsalında meydana geldi.

Sürünün olduğu alana, yıldırım isabet etti.

Olayda 140 küçükbaş ölürken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.