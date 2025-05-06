Şırnak’ta zincirleme trafik kazası güvenlik kamerasında

ŞIRNAK (AA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Nusaybin Karayolu Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde 3 otomobil, 1 kamyon ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken araçlarda hasar oluştu.

Bu arada kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.