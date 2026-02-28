Sırp basını Tarık Biberoviç'e övgüler yağdırdı

2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu’nun üçüncü maçında Türkiye, deplasmanda Sırbistan’ı 82-78 mağlup etti.

Bu sonuçla ay-yıldızlılar grupta 3’te 3 yaparken, Sırbistan karşısında üst üste ikinci galibiyetini aldı. Milliler, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası grup aşamasında da rakibini 95-90 yenmişti.

KRİTİK ANLARDA SAHNEDEYDİ

Karşılaşmanın son bölümünde ev sahibi ekip, Markovic’in üçlüğüyle bitime 1 dakika 41 saniye kala 73-72 öne geçti. Ancak bu dakikadan sonra sahneye çıkan Tarık Biberovic, üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu kritik isabetle maçın seyrini değiştirdi. Türkiye, kalan bölümde hata yapmayarak parkeden 82-78 galip ayrıldı.

SIRP BASININDAN ÖVGÜ

Maçın ardından Sırp basını, özellikle Tarık Biberovic’in performansına geniş yer ayırdı. Genç oyuncunun kritik anlarda attığı sayılarla Sırbistan’ın geri dönüşüne izin vermediği vurgulandı.

Serbian Times: “Kartallar ölümden döndü ama yetmedi. Belgrad’daki maça Tarık Biberovic damga vurdu. Türkiye, Fenerbahçe oyuncusunun kanatlarında kazandı.”

Mozzart Sport: “Sırbistan son çeyrekte öne geçti ancak Türkiye EuroLeague kalitesiyle kazandı. Biberovic’in üçlüğü maçı bitirdi.”

Kurir: “Türkiye adına parlayan isim Tarık Biberovic oldu. Maçı 22 sayıyla tamamladı.”

Novosti: “Pionir’de dramın sonucunu Biberovic belirledi. Önce üçlük, ardından serbest atışlar. Türkiye üst üste üçüncü galibiyetini aldı.”