Sırp bölgesinde kritik erken seçim

Dış Haberler Servisi

Etnik güç paylaşımına dayalı modelin uygulandığı Balkan ülkesi Bosna Hersek’teki (BiH) iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti’nde (RS) halk, görevden alınan eski Başkan Milorad Dodik’in yerine geçecek ismi belirlemek için bugün erken seçime gidecek.

Seçim, emperyalist müdahale sonrası Bosna’daki iç savaşı bitirse de krizler üretmeyi sürdüren Dayton Anlaşması’ndan tam 30 yıl sonra düzenleniyor.

6 ADAY YARIŞIYOR

Bosna’da tansiyon yüksek seyrederken bir yıldan kısa bir süre görevde kalacak ismin belirleneceği seçimde 2’si bağımsız olmak üzere 6 aday yarışıyor. RS’deki 1,2 milyondan fazla seçmen Dragan Đokanović, Branko Blanuša, Siniša Karan, Nikola Lazarević ile bağımsız adaylar Igor Gašević ve Slavko Dragičević arasında seçim yapacak. Yerel saatle 07.00-19.00 arasında gerçekleştirilecek seçimde, RS’de ve yurt dışında kurulacak 2 bin 211 sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

DODIK’İN ADAYI FAVORİ

Seçimin, Dodik’in desteğini alan, iktidardaki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı’nın (SNDS) adayı Siniša Karan ile muhalefetteki Sırp Demokrat Parti’den (SDS) Branko Blanuša arasında geçmesi bekleniyor. Uzmanlara göre en güçlü aday, Dodik’in desteğini alan SNDS adayı ve RS Bilim, Teknoloji ve Yüksek Öğrenim Bakanı ve eski İçişleri Bakanı Sinisa Karan.

Seçimden önceki iki haftalık kampanya sürecinde Karan, RS’nin Bosna’dan ayrılarak Sırbistan’a katılması gerektiğini savunan Dodik’in politikalarını sürdüreceği mesajları verdi.

İKİ BAŞLI YARIŞ

Bir yıl hapis cezası para cezasına çevrilen Dodik, SNDS adayına destek için katıldığı mitinglerde Saraybosna yönetimini RS için “yıkıcı bir güç” olarak tanımladı. Bosna’nın “başarısız bir devlet” olduğunu savunan Dodik, farklı etnik grupların bir arada yaşayamayacağını savundu.

Muhalefetteki birçok partinin de desteğini arkasına alan SDS’nin adayı Blanuša ise “değişim” mesajları verdiği kampanyasında “yolsuzluk ve suç” meselelerine odaklandı.

KRİZ ÜRETEN MODEL

Emperyalist müdahale sonrası Yugoslavya’nın dağılmasıyla kurulan Bosna’da yönetim, iç savaşı bitiren 1995 tarihli Dayton Anlaşması ile biri RS diğeri Hırvat ve Boşnakların oluşturduğu Bosna-Hersek Federasyonu (BiH) olmak üzere iki entiteden oluşacak şekilde kuruldu.

Bosna, Aralık 2022’de Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık statüsü verilen altı Batı Balkan ülkesinden biri. Ancak tam üyelik yolunda Brüksel ile müzakerelere henüz başlamadı.

BİR SENELİK GÖREV

Dayton Anlaşması’na göre üç etnik grubun temsil edildiği dört yıllığına seçilmiş üç üye, 8 aylık dönemlerle Cumhurbaşkanlığı görevini üstleniyor. Bugün yapılacak seçimde belirlenecek isim, Bosna Hersek genelinde Ekim 2026’da yapılacak genel seçime kadar, RS Cumhurbaşkanlığı ve Bosna Cumhurbaşkanları Kurulu üyeliği görevini yapacak.

Dodik, NATO’nun da müdahil olduğu 1992-1995 yılları arasındaki Bosna Savaşı’nın ardından Dayton Barış Anlaşması ile kurulan RS’nin Bosna Hersek’ten ayrılarak Sırbistan’a katılması gerektiğini savunuyor.

Dayton Anlaşması’yla geniş yetkilerle donatılan Yüksek Temsilci Christian Schmidt’in kararlarına karşı gelmekten suçlu bulunan Dodik hakkında 1 Ağustos’ta 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararı verildi. Bunun ardından Dodik, 8 Ağustos’ta Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK) tarafından ağustos ayında görevden alındı. Dodik’in danışmanı Ana Trišić Babić, yeni bir başkan seçilene kadar RS’nin geçici başkanı olarak atandı.

BATI’NIN ATADIĞI VALİ

“Bonn yetkileri” olarak bilinen geniş yetkilere sahip Schmidt, Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri dâhil olmak üzere ülkede barış anlaşmasının uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa çıkarabiliyor.

Siyasi krizin fitilini ateşleyen, Dodik liderliğinde RS Ulusal Meclisi’nin (NSRS), Haziran 2023’te Yüksek Temsilci Schmidt’in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi’nde yayımlanmaması yönünde karar alması olmuştu.