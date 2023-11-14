Sırp lider Vucic, AB Temsilcisi Lajcak ile görüştü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile bir araya geldi.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sırp lider Vucic, Lajcak ile başkent Belgrad'da görüştü.

Vucic görüşmede, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu belirterek, "Kosova'nın kuzeyindeki Sırpların hayatta kalmasını sağlamak için gerekli olan gerilimi azaltmaktan yana olduklarını" söyledi.

Bölgedeki barış ve istikrarın korunmasının önemine dikkati çeken Vucic, Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde​​​​​​​ Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasının ülkesinin öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 26 Ekim'de Brüksel'de Sırbistan ile Kosova liderleriyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

AB liderleri, görüşmelerin ardından ortak açıklama yayımlayarak, Kosova'ya Sırp Belediyeler Birliğinin kurulmasına yönelik prosedürü başlatma, Sırbistan'a da Kosova'nın bağımsızlığını fiilen (de facto) tanıma çağrısında bulunmuştu.

Kosova'da çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyelerde Sırp Belediyeler Birliği kurulmasına ilişkin anlaşma, AB'nin arabuluculuğunda 2013'te, Kosova ile Sırbistan arasında imzalanmıştı. Kosova Meclisi'nde onaylanan birliğin tüzüğü, Kosova Anayasa Mahkemesinin "yürütme yetkisine sahip olabilir" gerekçesiyle anayasaya aykırı olduğuna karar vermesi nedeniyle uygulamaya konulamamıştı.

İki ülkenin sık sık karşı karşıya gelmesindeki ana nedenin, Sırbistan'ın 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görmesi olduğu ifade ediliyor.

AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ise ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol aranıyor.​​​​​​​