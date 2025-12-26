Sırp mafya lideri Jovan Vukotiç cinayetinde istinaf kararı belli oldu

İstanbul'un Şişli ilçesinde 8 Eylül 2022’de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Sırp organize suç örgütü lideri Jovan Vukotiç’in öldürülmesine ilişkin davada, istinaf incelemesi tamamlandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararları hukuka uygun bularak, istinaf başvurularını esastan reddetti.

MÜEBBET HAPİS CEZALARI AYAKTA

Cumhuriyet'ten Ufuk Sepetçi'nin haberine göre yerel mahkemece, saldırının organizatörlerinden olduğu belirtilen Radoje Zivkovic hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası, istinaf incelemesinden geçti. Aynı dosyada müebbet hapis cezası alan diğer sanıklar yönünden de verilen hükümler onandı. Mahkeme, delillerin hukuka uygun toplandığını ve ceza tayininde isabetsizlik bulunmadığını belirtti.

BERAAT VE HAPİS KARARLARI DA ONANDI

Dosyada bazı sanıklar hakkında verilen beraat kararları ile örgüt üyeliği, örgüt adına suç işleme ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan hükmedilen hapis cezalarına ilişkin istinaf başvuruları da reddedildi. Böylece ilk derece mahkemesinin kurduğu hükümlerin tamamı geçerliliğini korudu.

YARGITAY YOLU AÇIK

İstinaf kararında, ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçları yönünden dosyanın Yargıtay’a temyiz edilebileceği, diğer bazı suçlar bakımından ise kararların kesin olduğu kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Karadağ merkezli Skaljarski ve Kavacki suç örgütleri arasındaki uyuşturucu savaşı İstanbul’a taşınmış, saldırıdan kaçmak için Türkiye’ye gelen Jovan Vukotiç, Şişli’de otomobil içinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Soruşturmada, cinayetin Kavacki suç örgütü yöneticilerinin Türkiye’deki bağlantıları aracılığıyla organize edildiği tespit edilmişti.