Sırp suç örgütü lideri Vukotic'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davada karar

Sırp suç örgütü lideri Juvan Vukotic'in Şişli'de 8 Eylül 2022'de öldürülmesine ilişkin dava karara bağlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 3'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı. Radoje Zıvkovic'in de arasında bulunduğu 4 tutuklu sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Radoje Zıvkovic'i Risto Mijanovic ve Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez müebbet, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından ise 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Zeljko Bojanic'e de Risto Mijanovic'e karşı "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası veren heyet, sanıklar Yakup Doğan ve Emircan Sümer'i Juvan Vukotic'e karşı "tasarlayarak öldürme" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından müebbet hapis ve 2 yıl 1'er ay hapse mahkum etti.

Heyet, tutuklu sanıklar Furkan Yeşil ve Elanur Tuna ile tutuksuz sanıklar Esat Candan ve Erdi Ertan'a, "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" ve "suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçlarından da 14 yıl 7'şer ay hapis cezası verdi. Sanıklar Ertan ve Candan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Tutuksuz sanık Milan Vujotic, "silahlı suç örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapse mahkum edildi. Vujotic hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ise yeterli, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, inandırıcı delil elde edilemediği ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verildi.

Diğer sanıklara da üzerlerine atılı bazı suçlardan hapis cezaları, bazı suçlardan da beraat kararı verildi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, uluslararası alanda faaliyet gösteren Kavacki ve Skaljari suç örgütleri arasında husumet olduğu anlatılmıştı.

Skaljari örgütü lideri Juvan Vukotic'in 2 Ekim 2021'de Predrag Popovic adına düzenlenmiş pasaportla Türkiye'ye girdiği aktarılan iddianamede, Kavacki suç örgütü lideri Radoje Zvicer'dan talimat alan örgüt yöneticileri Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic'in, Vukotic'in yerini tespit etmek için çalışmalar yaptığı ifade edilmişti.

İddianamede, Zıvkovic ve Vujotic'in, bir süre sonra Türkiye'deki etkin mafya gruplarının gücünü kullanarak Juvan Vukotic'e karşı saldırı düzenlemeyi amaçladığı, bu doğrultuda sanık Asiye Yüksel'in bağlantılarından yararlanarak İzmir'de etkin olan Camgözler suç örgütüyle iletişime geçtikleri belirtilmişti.

Camgözler örgütü adına sanıklar Niyazi Serkan Altundaşar ile Erdi Ertan'ın, sanık Ayşe Sipahi ile Asiye Yüksel'in aracılığı ve sanık Radoje Zıvkovic vesilesiyle Kavacki suç örgütüyle irtibat kurmaya başladıkları ifade edilen iddianamede, Juvan Vukotic'in silahlı saldırı neticesinde öldürüldüğü yer almıştı.

İddianamede sanıklardan 14'ünün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyordu. Ayrıca Radoje Zıvkovic ve Milan Vujotic hakkında "silahlı suç örgütü kurmak veya yönetmek" suçundan beşer yıldan ondörder yıla, "resmi belgede sahtecilik"ten ikişer yıldan beşer yıla kadar hapis, 14 sanık hakkında "silahlı suç örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 1 ila 5 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edilmişti.

Öte yandan iddianamede, 8 kişi hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından dosyanın ayrıldığı aktarılmıştı.

Davaya bakan İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, Sırp "Skaljeri" suç örgütü üyesi Risto Mijanovic'in İstanbul'da öldürülmesine ilişkin davayı ise bu dosyayla aralarında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle birleştirmişti.