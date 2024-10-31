Sırrı Sakık ile Mehmet Muş arasında ilginç tartışma: "Kürtçe 'sizi seviyorum' desem tutanaklara 'bilinmeyen dil' olarak yansıyacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sırasında DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık ile Komisyon Başkanı Mehmet Muş arasında 'Bilinmeyen dil' tartışması yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Görüşmeler sırasında Meclis tutanaklarına yansıyan 'Bilinmeyen dil' ifadesine ilişkin tartışma yaşandı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Kürtçe, 'Ben sizi seviyorum' diyerek, bunun da tutanaklara 'Bilinmeyen dil' olarak yansıyacağını söyledi. Sakık, "Bu haksızlığa son verin. Yani sizin diliniz ne kadar kutsalsa bizim dilimiz de bir o kadar kutsal" dedi.

MUŞ: TÜRKİYE'NİN ÇÖZMESİ GEREKEN BAZI MESELELERİ VAR

Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise Türkçe dışında herhangi bir dilin 'bilinmeyen dil' olarak tutanakalara geçeceğini söyledi.

Muş, "Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; tamamı 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçeye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Çünkü resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi, 'I love you' desem, 'Sizi seviyorum' desem yine bu tutanaklara 'Bilinmeyen bir dil' olarak geçecek, 'Türkçe dışında bir dil' olarak geçecek. Dolayısıyla sizin, 'Sizi seviyorum' demenizin Kürtçe ile İngilizce arasında, birazdan bakalım kayıtlara, ikisinde de 'Türkçe dışında ifadeler' diye yazar. Sayın Sakık, bunu düzeltmemiz lazım. Bir de bakın, ben bütün hatiplerin görüşlerine önem veriyorum ve kendilerini ifade etme noktasında hiç müdahalede bulunmam. Yalnız, bazı şeylerde de birbirimize haksızlık etmememiz gerektiği kanaatindeyim. Dile getirdiğiniz bazı meseleler var. Türkiye'nin tartıştığı bazı sorunları var, Türkiye'nin çözmesi gereken bazı meseleleri var. Fakat burada, 'Kürt dediğimiz için ceza aldık', bu biraz ağır bir ifade oluyor; çünkü, 'Kürt' dediği için kimse ceza almıyor" diye konuştu.

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SAKIK: ARKADAŞLARIMIZ KÜRT OLDUKLARI İÇİN İÇERİDE

Tekrar söz alan Sakık, "Sayın Başkan, bunu söylüyorsunuz ama hayatta bir karşılığı yok. Bugün Selahattin Demirtaşlar, Kürt siyasetçilerin hepsi Kürt oldukları için içeride. Silah yok, şiddet yok" dedi.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, "Alparslan Türkeş de 5 sene hapishanede yattı" diye araya girdi. Sakık, Ayyüce Türkeş Taş'a tepki göstererek, "Sen benim muhatabım değilsin. Konuşmayın bir siz. Şimdi, bizim bütün arkadaşlarımız Kürt oldukları için içeride. Kürtlüğün bedelini ağır ödüyorlar" ifadelerini kullandı.

TÜRKEŞ: SENİ DİNLEMEK ZORUNDA MIYIZ?

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş da Sakık'a cevap vererek, "Seni dinlemek zorunda mıyız? Sıkıldık artık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaretten sıkıldık. Dinlemek zorunda mıyız burada? Hiç kimse de dinlemek istemiyor. Vatanın, milletin bütünlüğü söz konusu. Her şeyin bir sınırı var, sulandırılıyor artık" diye konuştu.

DEM PARTİ'NİN ÖNERGESİ AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

DEM Parti Grubu, Meclis çalışmalarında Türkçe dışındaki anadillerinin de yer alabilmesi için Kürtçe tercüman kadroları ihdas edilmesi amacıyla bütçenin artırılmasını öngören bir önerge sundu.

DEM Parti’den verilen önergede gerekçe olarak şu ifadeler yer aldı:

“Tüm toplumu temsil eden TBMM’de bu coğrafyadaki halkların Türkçe dışında konuştuğu anadillerine yer verilmemektedir. Bu sebeple çoğu kez özellikle kürsü konuşmalarında ve yasama faaliyetlerinde sorunlar yaşanmakta Türkçe dışındaki bu toprakların kadim dilleri yok sayılmaktadır.”

Önerge AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.